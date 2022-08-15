Президент Союза строителей Курганской области поздравил коллег

Плоды труда строителей сопровождают человека всю жизнь. Об этом, выступая на праздновании Дня строителя, которое прошло 14 августа в курганском Центральном парке культуры и отдыха, заявил генеральный директор компании «Домстрой», президент Союза строителей Курганской области Владлен Воробейчик.

- Строители возводят родильные дома, где человек появляется на свет. Они строят ясли, детские сады, школы, техникумы и университеты, где мы получаем воспитание и образование. Они строят комфортные дома, где люди живут и создают свои семьи. Эффективные предприятия и заводы, на которых мы трудимся и зарабатываем деньги для своих родных. Стадионы и спортивные сооружения, в которых люди поддерживают свое здоровье, чтобы жить активной и полноценной жизнью. Они строят гостиницы, отели, санатории, где мы отдыхаем и оздоравливаемся, - указал Владлен Воробейчик.

Поздравляя коллег с праздником, он обратился к тем, кто еще только думает связать свою жизнь с профессией строителя:

- Обращайтесь в Союз строителей Курганской области! Мы вам все расскажем, покажем, научим, будем с вами дружить и вместе работать.

Николай Волков.

Фото со страницы Владлена Воробейчика в соцсети "Вконтакте".

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