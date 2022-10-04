Президентские гранты получат два курганских социальных проекта

Подведены итоги конкурса на развитие гражданского общества.

Решение о проведении внеочередного конкурса было принято президентом в связи с ростом числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились действия иностранных государств, а также увеличением запроса на помощь пострадавшим на Донбассе и беженцам.

Как сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45, заявки на конкурс принимались с 15 июля по 15 августа. Была подана 2 141 инициатива, из которой 2 068 были допущены до независимой экспертизы. Победителями стали 493 некоммерческие неправительственные организации, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.

В Курганской области при поддержке Фонда президентских грантов будут реализованы две инициативы.

Проект «Добрые встречи. Дети войны» Сибирского центра социального развития общества получит 3 602 154 рублей. Он направлен на создание условий для здорового долголетия, повышение качества жизни пожилых людей. Будет организована диспетчерская служба, которая позволит выявить актуальные потребности каждого участника целевой группы. По результатам будут созданы индивидуализированные социальные наборы, а также подготовлены сертификаты на приобретение лекарственных средств в аптеках. В рамках проекта пройдут марафоны добрых встреч, а специалисты в области медицины и психологии проведут очные консультации.

Проект «Центр гуманитарной помощи «Обитель Милосердия» Православного прихода храма Порт-Артурской иконы Божией Матери в Кургане – 4 998 244 рублей. Проект направлен на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР, а также оказание поддержки в преодолении экономических последствий специальной военной операции на Украине. Проект будет реализован через деятельность экипажа Милосердия, что подразумевает выездные мероприятия, работу Центра гуманитарной помощи, социальной столовой, горячей линии «Милосердие» по телефону и через социальную сеть «ВКонтакте», а также просветительские, профилактические, досуговые мероприятия для лиц целевой группы.

Всего в этом году Фонд президентских грантов принял решение о финансировании 4 324 социально значимых проектов на общую сумму 10 млрд рублей. Приём заявок на очередной конкурс ФПГ продолжается до 31 октября.

Фото с сайта Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45 в социальной сети «ВКонтакте».

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