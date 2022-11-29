При какой температуре курганским школьникам отменят занятия?

Завтра будет последний день осени, но первые зимние холода уже пришли в наш регион. По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы 29 и 30 ноября температура воздуха может снизиться до отметки минус 28-30 градусов. Многих родителей волнует вопрос – при какой температуре воздуха будут отменены занятия в общеобразовательных учреждениях.

Департамент социальной политики администрации города Кургана разъясняет, что разработана температурная шкала наружного воздуха для отмены занятий в муниципальных образовательных учреждениях города Кургана. Данным документом определено, при какой погоде отменяются школьные уроки для тех или иных классов.

Температурная шкала наружного воздуха для отмены занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Кургана:

Отметим, что оперативная информация об отмене занятий в школах Кургана из-за низкой температуры воздуха будет публиковаться на главной странице официального сайта муниципального образования город Курган, а также дублироваться на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Анастасии Пережегиной.

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