Пригородные поезда в Курганской области переходят на зимний график

С 17 октября 2022 года пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», в соответствие с заявкой региональных органов власти, корректирует количество вагонов ряда поездов.

Кроме того, с 1 ноября для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки на небольших остановочных пунктах:

- о.п. 2126 км, о.п. 2142 км, о.п. 2130 км для пригородных поездов № 6214, № 6201, на направлении Челябинск – Шумиха;

- о.п. 2126 км и о.п. 2142 км для пригородного поезда №6218 на направлении Челябинск – Шумиха;

- о.п. 2327 и о.п. 2324 для пригородных поездов № 6332, № 6333, № 6334, № 6336, на направлении Курган – Шумиха;

- о.п. 286 км и о.п. Площадка для пригородных поездов № 6381, № 6382, № 6386, № 6385, № 6384, № 6387 на направлении Курган – Шадринск;

- о.п. 109 для пригородных поездов № 6353, № 6354, № 6355, 6352 на направлении Курган – Макушино;

- о.п. 2383 км для пригородных поездов № 6301, № 6303, № 6306, № 6308 на направлении Курган – Горбуново.

Южно-Уральская железная дорога и Свердловская пригородная компания обращаются к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

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