Прихожане курганского собора сделали 100 заготовок для окопных свечей

Прихожане Свято-Троицкого собора города Кургана при поддержке и помощи неравнодушных людей в воскресенье, 19 марта, сделали 100 заготовок для окопных свечей.

В металлические консервные банки были уложены свёрнутые полоски картона, затем произведут заливку воском. Готовые свечи можно использовать не только для обогрева в окопах и блиндажах, но и для кипячения воды, разогрева пищи, уточнили в пресс-службе Курганской епархии.

«Ребята одной из курганских школ вместе с преподавателем подготовили письма и рисунки для бойцов. Они вместе с окопными свечами будут переданы в Общество ветеранов боевых действий, откуда будут доставлены нашим воинам. Надеемся, что свечи, добрые слова и рисунки обогреют мобилизованных, находящихся в зоне боевых действий, и поддержат их боевой дух», - рассказал старший священник собора иерей Михаил Шушарин.

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