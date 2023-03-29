Прихожанки зауральского села сшили косынки и палатки для российских воинов

Прихожанки храма Богоявления Господня села Утятского Притобольного района сшили косынки 1х1х1,5 м для оказания первой медицинской помощи, отличительные повязки на руку для бойцов СВО, тактические пятиточечники, а также четыре палатки и тенты для укрытия в окопах.

«Ткань, карабины, верёвки и другие расходные материалы были приобретены на средства, пожертвованные одним добрым человеком. Заказ на изделия (по 35 штук каждого наименования) поступил от УФСИН и спецназа города Кургана. Выполнением заказа занимались обычные женщины, не профессиональные швеи. Отнесли к делу очень скрупулёзно и добросовестно, работали от чистого сердца», - цитирует пресс-служба епархии благочинного Южного церковного округа иерея Константина Балина.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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