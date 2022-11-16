Природный газ получат более 5 тысяч курганских семей

Благодаря программе газификации природным газом смогут пользоваться более пяти тысяч курганских семей. Как утверждают в администрации города, работы ведутся по поручению губернатора Вадима Шумкова, в рамках региональной программы по газификации, муниципальной программы стимулирования развития жилищного строительства.

- За прошлый год в Кургане на природный газ были переведены 78 многоквартирных домов. В 2022 - 2023 годах попытаются газифицировать ещё 213. 78 из них планируются к переводу на природное голубое топливо в текущем году, 135 переведут на природный газ в 2023-м,- привел цифры директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев

По словам Романа Медведева, в настоящее время заключены договоры на строительно-монтажные работы сетей газораспределения 50 многоквартирных домов, по 28 многоквартирным домам завершается проектирование.

К этому времени почти завершены работы по переводу на природный газ многоквартирных домов в микрорайоне Северный. Энергоресурс уже получили жители дома по улице Луначарского, 4. Дома по адресам: улица Луначарского, 2 и Калинина, 2 могут перевести на природный газ в течение нескольких дней. В общей сложности природное топливо получат в этих домах 422 квартиры, сообщил представитель подрядной организации.

Также завершаются работы по переводу на природный газ 16-ти многоквартирных домов в районе улиц Коли Мяготина – Станционная – Ленина - Пролетарская. Сегодня на этом участке несколько бригад рабочих подрядной организации монтируют фасадный газопровод.

Фото администрации города Кургана.

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