Новый мир
Курган 6o
Курс ЦБ:$57,5654,39
16+
Версия для слабовидящих

Приёмных родителей проконсультируют в зауральском управлении соцзащиты

«Горячая линия».

4 октября, 2022 - 09:30

Главное управление социальной защиты населения Курганской области в пятницу, 7 октября, проведёт «горячую телефонную линию» для приёмных родителей.

С 10:00 до 12:00 часовспециалисты отдела опеки и попечительства ведомства ответят на вопросы, касающиеся защиты прав детей.

Телефон «горячей линии» в городе Кургане: 8(3522) 44-14-15.
 

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

4 октября, 2022 - 09:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество