Приёмных родителей проконсультируют в зауральском управлении соцзащиты

4 октября, 2022 - 09:30
Главное управление социальной защиты населения Курганской области в пятницу, 7 октября, проведёт «горячую телефонную линию» для приёмных родителей.
С 10:00 до 12:00 часовспециалисты отдела опеки и попечительства ведомства ответят на вопросы, касающиеся защиты прав детей.
Телефон «горячей линии» в городе Кургане: 8(3522) 44-14-15.
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Фото с сайта https://ru.freepik.com/
4 октября, 2022 - 09:30
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