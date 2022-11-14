Призывников торжественно проводили к месту службы

На плацу у сборного пункта, помимо шеренг новобранцев, в своём ряду собрались родственники и друзья парней, облачённых в военную форму. Шёл дождь. Погода задавала тон, усиливая чувства. Слова, которые здесь прозвучали, были близки и по-своему дороги каждому.

«Зауральцы с давних пор верно служили и служат своему Отечеству. У нас 15 полных георгиевских кавалеров, свыше ста героев Советского Союза, 30 полных кавалеров Ордена Славы, более десяти Героев России, сотни тысяч награждённых орденами и медалями за военные подвиги», - привёл пример военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

«Дорогие земляки, поздравляю вас с призывом на военную службу. Служба в армии - это большая честь и священный долг каждого гражданина, - отметил в своём приветствии заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков. - Пожалуйста, помните, что в армии вы будете представлять Курганскую область, которая всегда гордилась своими призывниками. Я желаю вам достичь успехов в освоении своих воинских специальностей. И самое главное, ребята, я желаю вам, чтобы вы вернулись домой живыми и здоровыми. Служите честно!»

Запомнились всем и слова военврача, майора медицинской службы более с чем 20-летним стажем, первого заместителя директора областного департамента здравоохранения Назара Шевченко: «Хочу пожелать вам, чтобы вы проявляли разумную инициативу, берегли своё здоровье и своих товарищей, слушались командиров, были примером в дальнейшей жизни для всех окружающих. Надев военную форму вы олицетворяете не только себя, но и все Вооружённые силы. Спасибо вам!»

Обмундирование будущим солдам выдали, питанием обеспечили. Сами парни настроены провести этот год с пользой, честно защитая Родину. «Настроение боевое. Рад служить России», - с воодушевлением говорит, отправляясь на службу в военно-космические силы, новобранец Дмитрий Михалищев.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.