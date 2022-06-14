Пробы воды и почвы курганских пляжей исследуют на соответствие требованиям СанПиН

Муниципальные образовательные учреждения Кургана подключились к ежегодной акции «Безопасное лето – детям!».

Беседы о мерах безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных объектах проводятся с детьми, которые посещают летние пришкольные лагеря, а также дошкольные учреждения. На днях спасатели побывали в детском саду № 39 и школе № 23, где рассказали детям о безопасности в период купального сезона и обсудили вопросы личной безопасности на воде, сообщили вы пресс-службе администрации города.

Отметим, традиционно перед открытием купального сезона в местах отдыха и купания горожан проводятся лабораторные исследования проб воды и почвы на соответствие требованиям СанПиН. Официальное открытие купального сезона на городских пляжах будет дано только после того, как межведомственные комиссии проведут освидетельствование пляжей и будут готовы положительные санитарно-эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по Курганской области и Центра ГИМС МЧС России по Курганской области.

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