Продавец Людмила Соловьева из Белозерского встречает покупателей всегда с улыбкой

В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Эта праздничная дата установлена указом президента РФ в 2013 году.

На днях у дверей продуктового магазина я столкнулась со знакомой женщиной. Пенсионерка выходила с большим пакетом покупок и сияла.

– Девочки здесь все как на подбор – симпатичные, улыбчивые, всегда очень внимательные, – поделилась хорошим настроением знакомая.

Эта встреча подтолкнула написать материал о продавцах. С работниками торговли мы встречаемся почти каждый день. В некоторые магазины заходить особенно приятно, именно благодаря людям, которые встречают нас по другую сторону прилавка. От улыбки продавца порой зависит настроение человека на целый день. Тем более, и повод для публикации прекрасный – профессиональный праздник – День работника торговли.

Сказано – сделано. Мой разговор с продавцом одного из продуктовых магазинов райцентра Людмилой Соловьевой состоялся буквально через несколько минут.

Эту улыбчивую, симпатичную продавщицу знают многие покупатели, ведь уже семь лет Людмила трудится в магазине «Сказка» и добросовестно исполняет свои обязанности.

Она и не планировала работать продавцом, но когда «подвернулась» такая работа, она, не задумываясь, пошла.

– В торговле оказалась случайно, но работу эту полюбила всей душой. Коллектив наш очень дружный. Мы как будто одна семья, всегда помогаем и поддерживаем друг друга, – рассказывает наша собеседница.

Людмила всегда старается, чтобы каждый клиент остался доволен покупкой, хотя бывает, что угодить некоторым капризным покупателям сложно. Но большой опыт работы помогает ей легко находить выход даже из конфликтной ситуации.

– В магазине главное – уметь общаться и находить общий язык со всеми людьми. Нужно и ребенку угодить, и бабушку не обидеть. Есть покупатели и покупательницы, готовые обсудить с нами все на свете: и погоду, и планы на будущее. Порой рассказывают то, что можно доверить только самым близким людям. Посочувствуешь человеку, пожалеешь, просто выслушаешь. А постоянные покупатели всех нас знают по именам. Разве это не приятно? – улыбаетсяЛюдмила.

Как приятно видеть в магазине аккуратного, культурного продавца, который приветливо встречает покупателей, внимательно выслушивает и подсказывает, помогает подобрать покупку. При общении с таким работником торговли любой из нас становится доброжелательным и благодарным. И можно с уверенностью сказать, что этот человек на своем месте. Вот и ЛюдмилаАлександровна тому яркий пример.

– Людочка всегда вежлива, внимательна, – говорит одна из покупательниц, – я практически каждый день захожу сюда за продуктами, и мне очень нравится обслуживание.

Людмила Александровна не только хороший продавец, но и очень интересный человек, улыбчивая, добрая, общительная, всегда переживает за близких ей людей. А ещенесмотря на свою занятость, она – великолепная хозяйка, вкусно готовит, дома все блестит чистотой и очень уютно.

Ольга Митрофанова, газета «Боевое слово»

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