Продолжается благоустройство Далматово и ремонт дорог в округе

В этом году в городе благоустроят Привокзальную и Успенскую площади и пролегающую между ними улицу Попова.

«Будет очень красиво. Я очень рад за Далматово, потому что и местным жителям, и туристам будет очень уютно. Инфраструктура, прогулочные территории, кафе, детские площадки, фонтан, будет классно», - отметил Вадим Шумков.

Центральную часть Привокзальной площади украсит сквер c рябинами и клёнами. Здесь расположат столы для игры в шахматы и скамейки. Кроме того на площади будет оборудована площадка для прогулок и дрессировки животных, кафе и игровая площадка с поездом для детей.

«Привокзальную площадь в прошлом году отремонтировали. Также сделали частичное благоустройство отдельных объектов по пути следования от вокзала к монастырю. В этом году центр города от вокзала до монастыря будет преобразован в рамках комплексного благоустройства. Это уже третий крупный проект благоустройства в городе после центра города и «Березовой рощи». Скоро торги», - написал губернатор в своем телеграм-канале

На Успенской площади обустроят место для городских мероприятий и отдыха жителей и гостей города. Здесь же, вблизи городского сада будут расположены фонтан, места для отдыха за столиками, качели и скамейки.

Проект «История двух площадей» - победитель конкурса «Малые города и исторические поселения». На его реализацию привлечено порядка 70 млн. рублей.

На городской улице имени великого русского физика Александра Попова установят скамейки и павильоны под кафе, заменят остановочные комплексы, оборудуют велосипедную дорожку.

Продолжится в Далматове и работа по приведению в порядок дворовых территорий и обновлению фасадов многоквартирных домов.

«Город с каждым годом преображается. Это отмечают бывшие жители Далматово, которые уехали год – два назад. Губернатор Вадим Михайлович Шумков не равнодушно относится к нашему городу, мы всегда находим поддержку в решении насущных проблем», - подчеркнул глава Далматовского муниципального округа Александр Столбов.

Продолжат приводить в порядок и дорожную сеть города Далматово и Далматовского округа.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области