Продукция индустриального парка ТОР в Кургане – гордость всего региона

Номенклатура выпускаемой продукции – особая гордость парка «Территория областного развития». Здесь создают уникальные мусоровозы. Техника сопоставима с образцами ведущих фирм мира. (Производитель ООО «ИТМ Спецмашины»). Завод «ЖБИ-8» выпускает дорожные и строительные плиты, сваи, фундаментные блоки. В планах строительство пятиэтажек из собственных конструкций. ООО «Вектортрейдинггруп» производит криогенную и фонтанную арматуру. «Завод силового энергетического оборудования» работает на заказы энергетической сферы. Большинство продукции - импортозамещающая.

«Сегодня здесь не просто возродили производство, сегодня его сделали более лучшим, и то, что здесь делают, иначе как «супер» не охарактеризуешь. Здесь суперсовременной оборудование, суперсовременные технологии. Я даже сам представить не мог, что за такой короткий срок, сможем сделать два таких мощных индустриальных парка. И нет никаких сомнений, что еще три резидента здесь скоро будут работать», - сказал сенатор Сергей Муратов.

Размещение производства здесь не просто удобно, но и выгодно: транспортный налог, налог на имущество, земельный налог – 0 процентов, 13,5% — налог на прибыль. Поддержка резидентов индустриального парка заключается не только в субсидировании, но и в кадровом обеспечении.

«Индустриальная мощь Кургана возрождается гигантскими темпами, и нам сегодня остро не хватает рабочих рук, Сейчас под заказ этих предприятий в наших СПО мы готовим работников для них. Рабочие места - это налоги в бюджет, экономика региона и страны. Задача – индустриальными парками множить мощь региона», - отметил губернатор Вадим Шумков.

Реконструкция первой очереди ТОРа прошла с участием нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".