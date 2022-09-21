Продукция курганских мясокомбинатов отмечена золотыми медалями

Мероприятие прошло в Москве в рамках международной выставки продуктов питания «World Food Moscow 2022» на площадях многофункционального выставочного центра «Крокус Экспо», это главное место встречи и обмена опытом лидеров российского и зарубежного продуктового рынка. Свою продукцию на ней представили свыше 700 участников из 24 стран мира.

Продукция курганских производителей отмечена золотой медалью в номинации «Мясная продукция, включая консервы». Лучшими мясными изделиями стали колбасы и консервы мясокомбината «Велес» и свинина тушеная мясокомбината «Стандарт».

В этом году награды были присуждены в 16 номинациях, а звание «Продукт года» получили 238 продовольственных товаров, среди них и курганская продукция. Участие местных производителей в международной выставке «World Food Moscow» было организовано благодаря содействию Центра поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», который взял на себя расходы по участию предприятий региона в «World Food Moscow 2022». Центр оплатил регистрационный сбор, аренду и застройку выставочных площадей каждого предприятия, а также совместно с Торгово-промышленной палатой Кургана организовал коллективный стенд наших участников.

Напоминаем, что для продвижения своей продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья предприниматели региона могут воспользоваться мерами помощи Центра поддержки экспорта.

Фото Центра поддержки экспорта Курганской области.

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