Продукция КЗКТ в сотне лучших товаров России

В этом году заводу, начавшему новое производство на месте бывшего Курганского завода колёсных тягачей, исполнилось шесть лет. Название КЗКТ было выбрано не случайно, а как знак сохранения преемственности заводских традиций. Одним из стимулирующих инструментов развития для предприятия стало участите в различных производственных конкурсах, которые проводятся у нас в стране. В частности - «100 лучших товаров России».

«Первый раз мы заявились на этот конкурс в 2019 году, - рассказывает генеральный директор завода НаркисГалиаскаров. - Отобрали для участия три наших изделия. Оказались единственным предприятием от Курганской области. Сразу прошли отбор со всем комплектом на региональном, а потом и на федеральном уровне. Оказались единственным предприятием, которое было номинировано как лауреат и дипломант».

Сейчас у Курганского завода комплексных технологий уже шестнадцать таких дипломов. Документ дает право маркировать каждое изделие, ставшее дипломантом конкурса, знаком «100 лучших товаров России». Изделия завод выпускает очень крупные по размерам и сложные по технологии производства. Такие как электростанции на базе дизельных двигателей,газопоршневые электростанции, центральные тепловые пункты, комплектные трансформаторные подстанции, другие объекты генерации в модульном исполнении по собственной конструкции. Один из таких объектов, а именно «Главный распределительный щит», попал в золотую сотню конкурса лучших товаров России.

«В ежегодных каталогах представлены все предприятия, которые были в каждый конкурсный год отобраны. Мы гордимся тем, что имеем у себя в багаже такие каталоги, где находим в числе победителей родную Курганскую область, город Курган, КЗКТ, - признаётся генеральный директор завода. - Чувствуем, что вносим свою лепту в то, чтобы профессионалы всей страны знали хорошее о нашей любимой области ».

Константин Сапунов. Фото Дмитрия Звонко.

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