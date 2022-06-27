Продукция зауральских предприятий хорошо себя зарекомендовала

Предприятия Курганской области сотрудничают с организациями нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. Продукция, производимая промышленными предприятиями нашего региона, хорошо зарекомендовала себя при использовании во всех технологических циклах, уточнили в пресс-службе главы региона. Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов в Тобольске презентовал промышленный потенциал региона полпреду Президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Совещание по вопросам использования высокотехнологичной продукции предприятий прошло 24 июня под эгидой Российского союза химиков по случаю Дня поставщика российской нефтегазохимической отрасли. Реализации новых проектов помогают меры поддержки. Особо востребовано возвращение части затрат на приобретение промышленного оборудования в лизинг, Также важную роль в развитии производства играют индустриальные парки. Их в регионе создано пять. Свою деятельность здесь ведут 38 резидентов, создано 1054 рабочих места, объем инвестиций в основной капитал на территории парков превысил 2 млрд рублей, сообщает группа правительства Курганской областив в соцсети «Вконтакте». После пленарного заседания состоялась выставка продукции промышленных предприятий. Курганскую область представили: ЗАО «Курганспецарматура», ООО «РТМТ», ООО «НПФ «МКТ АСДМ», ООО «Курганский арматурный завод», ООО "Темпер". Её оценил Владимир Якушев в ходе осмотра выставки.

Фото Курганской торгово-промышленной палаты.