Продукцию шадринских переработчиков отметили на международной выставке

В международном конкурсе «Лучший продукт – 2023», который состоялся на выставке "Продэкспо" в Москве, продукция шадринского СПК «Прогресс» отмечена бронзовой медалью и дипломом лауреата. Маринованные овощи и консервы торговой марки «Секретные рецепты» покорили жюри.

Немалую роль в расширении ассортимента продукции предприятия сыграли меры государственной поддержки. Благодаря льготному микрозайму на пополнение оборотных средств, предприятие приобрело стеклотару, железные крышки, овощи и фрукты для консервации. Продукцию предприятия с удовольствием приобретают жители соседних с нами Челябинской и Тюменской областей. В планах - расширение экспортных поставок в Республику Казахстан.

По вопросам поддержки экспорта можно обратиться по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова 112, оф.322. Телефон: 8-800-250-47-31. Больше информации на сайте: invest45.ru.