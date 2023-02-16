Продукты трех курганских предприятий завоевали медали на международной выставке «Продэкспо - 2023»

Курганские предприятия вернулись домой с наградами с тридцатой международной выставки продуктов питания и напитков «Продэкспо - 2023», которая финишировала накануне в Москве. Всего в копилке наших перерабатывающих производств две золотые и одна бронзовая медаль, уточнили в департаменте АПК.

Золотую медаль и диплом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2023»вручили Курганскому мясокомбинату «Стандарт» за бефстроганов из говядины, гуляш из свинины и свинину тушеную. Вся эта продукция попадает на прилавки под торговой маркой «Myaso в банке».

«Хлебные палочки ванильные» от Далматовской кондитерской фабрики также получили золотую медаль в конкурсе «Лучший продукт-2023».

Еще одно курганское предприятие - сельхозкооператив «Прогресс» из Шадринска отмечен бронзовой медалью за маринованные овощи «Ассорти по-русски».

«Наши предприятия достойно отработали, представив свою продукцию. В очередной раз они подтвердили свою добрую репутацию и продемонстрировали возможности и потенциал перерабатывающей отрасли Курганской области. Уверен, участие и победы в столь масштабных выставках позволит завоевать доверие покупателей и освоить новые рынки сбыта», - прокомментировал директор Департамента АПК Павел Кощеев.

Отметим, что в этом году в выставке приняли участие предприятия регионального агропромышленного комплекса: ООО «Компания «Фруктолайн», кооператив «Прогресс», ООО «Хлебокомбинат №1», ИП Ильтяков Д.В. (Мясокомбинат Велес), ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» и ООО «Далматовская кондитерская фабрика».

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