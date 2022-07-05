Проект «Лапша» рассказал о появлении фейка об эпидемии холеры в России

В конце апреля в соцсетях и мессенджерах распространился фейк о том, что в регионах России в воде обнаружили вибрионы холеры. Этот фейк стал одним из самых масштабных за 2022 год. Было выявлено более 3 тысяч постов, репостов и комментариев, недостоверную информацию увидели более 115 млн человек.

Аналитики проекта «Лапша» (фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в сети и обучением медиаграмотности) проанализировали информацию и рассказали, как появились эти слухи. Выяснилось, что основой для фейка стал инфоповод о биолабораториях США на Украине — 6 марта Минобороны сообщило, что у России есть документы, подтверждающие факты экстренного уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Первое вирусное сообщение по этой теме появилось 9 марта. Якобы бывшая жительница Мариуполя написала в соцсетях, что горожан уже травили смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался обычному лечению.

Как отмечают аналитики, фейкприобрел известность и набрал популярность среди интернет-пользователей и благодаря медиа. Например, рассказывая о постановлении Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры, СМИ делали отсылки к новостям о выявленных на Украине биолабораториях. Два инфоповода в одном материале вызвали и закрепили у читателей неверную причинно-следственную связь.

Региональные СМИ и органы власти оперативно выпускали опровержения, несмотря на значительное количество фейковых постов и репостов. Одно из первых опровержений вышло 30 апреля в Брянской области. Затем опровержения начали выходить в других регионах.

По мнению аналитиков «Лапши», фейк может трансформироваться и усилиться за счет новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов.

Фото из открытых источников.

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