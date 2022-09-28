Проект Лебяжьевской районной газеты отметили дипломом на форуме «Вся Россия

Проект Лебяжьевской районной газеты «Вперёд» и лиги старшеклассников «Вперёд – по Зауралью!» стал дипломантом творческого конкурса на форуме современной журналистики «Вся Россия-2022» в Сочи.

Проект редакция реализует пятый год совместно с детским/молодёжным объединением при Центре дополнительного образования. Автор – главный редактор издания Алёна Иванова – рассказала, что вот уже пять лет вместе с ребятами из села ездит по всей области, знакомит школьников с достопримечательностями, рассказывает о красотах нашего края, открывает им двери в мир профессий. «Мы с ребятами ездим по промышленным точкам, по интересным культурным местам. Я им показываю, что наш регион перспективен», - комментирует Алёна Иванова.

В качестве примера – история о посещении областного театра драмы. «Когда приехали в первый раз в театр, мы пошли не на спектакль, а на экскурсию - от подвала до чердака - и посмотрели все обилие профессий. Конечно, ребята удивились, узнав, что артистов там работает всего лишь около 30 человек и более 100 человек – люди других профессий, без которых работа театра была бы невозможна», - рассказывает Алёна.

Маршрут составляет она. От школьников требуется только хорошее настроение и желание знакомиться с чем-то новым.

«Ездим полным автобусом – по 40 человек. В этом году посетили Варгашинский завод противопожарного и спецоборудования, Дом-музей декабристов. В курганском мультицентре «Смолин» была встреча c психологом Курганского областного центра медицинской профилактики на тему полового созревания. Посещали выставки, организовывали даже турнир по боулингу. В завершение дня стараемся посетить драмтеатр по «Пушкинской карте». Есть такая хорошая традиция», - перечисляет Алёна Иванова.

Сейчас наша коллега возвращается с форума в Курганскую область. «Впечатления хорошие. Шесть дней форума, разные секции, разные площадки. В первую очередь ехала туда общаться, учиться. Кругом что-то новое, чего не услышишь на местах. А награда – это лишь сопутствующий бонус», - отмечает главред газеты «Вперёд».

Екатерина Черепанова. Фото из архива Алёны Ивановой.

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