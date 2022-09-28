Проект Лебяжьевской районной газеты отметили дипломом на форуме «Вся Россия-2022» в Сочи

Детский сад № 142 «Веснушки» радушно встретил заведующих дошкольных образовательных организаций города Кургана в современном и обновленном здании.

Заместитель директора Департамента социальной политики, начальник управления образования Ирина Паскевич поздравила педагогов, подчеркнув, что на воспитателях дошкольного образования лежит большая ответственность в воспитании дошкольников, в сохранении и развитии традиций. Она пожелала процветания, благополучия, успехов, удачи и жизнестойкости в таком важной работе.

За значительный вклад в развитие муниципальной системы образования, совершенствование образовательного процесса в дошкольном образовании города Кургана и формирование среды, способствующей выявлению и развитию одаренных детей дошкольного возраста, некоторым учреждениям дошкольного образования №№ 4, 109, 126, 128, 138, 142 были вручены благодарственные письма департамента социальной политики, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Директор Курганского инновационно-методического центра Евгения Литвинова обратила внимание на активное сотрудничество дошкольных организаций с муниципальной методической службой в повышении профессиональной компетенции педагогов города Кургана, отметила высокий профессионализм, творчество и инициативу и вручила благодарственные письма дошкольным организациям №№ 18, 111, 121, 137.

Заведующая детским садом Светлана Иванова провела обзорную экскурсию для коллег. Коллектив воспитателей поздравил присутствующих с Днем работников дошкольного образования выступлением детского ансамбля «Веснушки», музыкальной группой «Форте» и трио «Меридиан».

Фото предоставлено Курганским инновационно-методическим центром.

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