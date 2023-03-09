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Проект по благоустройству лыжной базы в Шадринске будут делать в Екатеринбурге

Ранее шадринская заявка была включена во всероссийский конкурс

9 марта, 2023 - 15:33

Власти Шадринска  заказали  дизайн-проект благоустройства территории лыжной базы одной из екатеринбургских компаний. Как только проект будет готов, его вынесут на общественное обсуждение. 

Лес на холме Увалы — любимое место шадринцев. Летом здесь им разрешают гулять и даже  организовывать пикники, а зимой жители города катаются на лыжах. Поскольку дорожки нужны и любителям, и профессионалам, поэтому лыжную базу выдвинули на конкурс благоустройства. По проекту здесь планируется создать многофункциональную всесезонную зону для семейного отдыха и спорта с лыжной базой и специальными дорожками.

Напомним, в седьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды участвует заявка от Шадринска Курганской области с проектом оборудования лыжной базы «Звездные Увалы».

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, которым и относится зауральский город.

 

 

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9 марта, 2023 - 15:33

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