Проект «Русская мечта (Курганская область зовет!)» помог почти 1700 семьям

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – реализация регионального проекта «Русская мечта (Курганская область зовет!)».

В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова активно реализуется проект «Русская места (Курганская область зовет!)». Его цель — помощь гражданам в строительстве собственного жилья и открытии своего дела в сельской местности. О мерах поддержки «Новому миру» рассказал Илья Васильев, директор АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», которая занимается реализацией проекта:

- В качестве возмещения первоначального взноса по ипотеке на квартиры в малоэтажных жилых домах, расположенных в сельской местности, граждане получают до 500 тыс. рублей. На возмещение первоначального взноса по ипотеке на ИЖС и на строительство дома – уже до 700 тыс. рублей. 0,2 гектара земли для ИЖС предоставляется бесплатно. Для строительства дома и ведения личного подсобного хозяйства бесплатно и без торгов предоставляется до 1 гектара земли. А для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – уже до 100 гектаров на тех же условиях. Кроме того, размер гранта на ведение сельского хозяйства, то есть на закуп скота, техники и оборудования, возведение производственных строений, может достигать 70 млн рублей.

Общий объем средств, направленных на реализацию проекта «Русская мечта (Курганская область зовет!)», на данный момент составил 1 млрд 813,7 млн рублей. Помощь получили 1684 зауральских семьи, в том числе Олег и Екатерина Яковлевы из села Введенского Кетовского района.

- В прошлом году мы начали застраивать земельный участок, подаренный бабушкой на свадьбу. Но работы продвигались не так быстро, как хотелось бы, - сдерживала нехватка денег. Знакомый подсказал, что может помочь проект «Русская мечта (Курганская область зовет!». В Курганской ипотечно-жилищной корпорации, куда я обратился, нашу заявку одобрили оперативно, за 2 недели. 350 тысяч рублей мы получили сразу, столько же получим, когда поставим дом на кадастровый учет. 700 тысяч – это почти половина стоимости строительства нашего дома. Спасибо региональным властям! Без этой поддержки мы бы строили дом еще несколько лет, наверное, - рассказал Олег Яковлев.

Николай Волков.

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