Проект «Семейная гостиная «Очаг» помогает курганцам с решением семейных проблем

В храме Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана реализуется проект «Семейная гостиная «Очаг». Он направлен на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейного воспитания.

Одним из самых ярких событий сентября для родителей и детей стал праздник, приуроченный ко Дню воинской славы России, который прошел 24 сентября в конном лагере «Заозерный». В программе мероприятия были конные состязания, розыгрыши призов, полевая кухня, мастер-классы и - самое главное - теплое дружеское общение. Дети смогли покататься на лошадках и попробовать себя в качестве метких стрелков.

Перед началом мероприятия все помолились вместе с настоятелем храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана протоиереем Владимиром Алексеевым и сестрами Милосердия перед образом «Торжество Пресвятой Богородицы», именуемым «Порт-Артурская» и иконой Святого благоверного князя Александра Невского, сообщили в пресс-службе Курганской епархии. Батюшка поприветствовал всех присутствующих, пожелал добра, радости и помощи Божией.

В сентябре состоялись индивидуальные консультации и развивающие занятия психолога и логопеда с использованием компьютерной диагностики «Психометрик эксперт». Проведено 24 консультации. Помощь в нормализации и коррекции речевого развития, детско-родительских отношений и психоэмоционального состояния детей получили 38 человек, в том числе 20 детей. Основные вопросы, с которыми обращаются родители – это нарушения речевого развития, проблемы поведения, непослушание, снижение школьной мотивации и трудности в воспитании. Было организовано 3 групповых коррекционных занятия с детьми, в том числе психодиагностическое – «Психологическая готовность детей к школе».

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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