Все новости

В пункт приема приносят тёплые носки, шапки-ушанки, куртки, трикотажные подшлемники, продукты
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Реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации.
9 октября пройдет первая встреча в новом сезоне в Маяковке
Можно купить мясо, молоко, картофель.
После масштабных работ по замене изношенных теплосетей
Это поручение губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
Центр поддержки предпринимательства приглашает к участию всех желающих.
О некоторых из них рассказывает традиционная спортивная афиша выходного дня
Реализация всего проекта рассчитана на 2 года
Вадим Шумков находится в двух шагах от попадания в группу глав-лидеров.
В конкурсе участвовали представители 75 субъектов Российской Федерации.
В Зауралье Росреестр будет использовать квадрокоптер для получения высокоточных пространственных данных
Мероприятия по государственному земельному надзору выходят на новый уровень.
Они смогут разнообразить свою жизнь, заняться интересной деятельностью.
Проект планируется реализовать с использованием средств федерального бюджета.
Музыканты исполнили вечную классику и произведения современных авторов.
В Курганской области активно идёт акция «Своих не бросаем».
На сегодняшний день убрано 10619 га посевных площадей.
На этот раз она была лучшей на дистанции 50 метров вольным стилем
Образовательный центр создан по инициативе губернатора на базе центра отдыха и развития.