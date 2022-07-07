Проект студента КГУ по трубопроводной арматуре получил 1 млн рублей

Студент политехнического института Курганского госуниверситета Павел Менщиков по итогам первой очереди конкурса «Студенческий стартап» получил грант в один миллион рублей на реализацию своего проекта «Разработка прототипа инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа». Конкурс проводит Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Пресс-служба КГУ сообщает, что всего экспертным жюри было рассмотрено 2,3 тысячи заявок из более чем 250 вузов России. Павел — единственный представитель Курганской области в списке победителей. Согласно протоколу заседания дирекции Фонда содействия инновациям проект Павла вошел в число победителей по направлению «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

— В настоящее время существует потребность в запорной арматуре, способной работать на трубопроводах (газе, нефти) высокого давления. Запросы потребителей в последние годы сильно изменились: оборудование должно быть дешевле и служить дольше. В мире есть ряд разработок с улучшенными техническими характеристиками, но механизм их реализации довольно сложный и громоздкий. В рамках проекта предполагается разработать прототип инновационной трубопроводной арматуры с устранением потерь трения запорного органа. В прототипе механизм запирания будет абсолютно оригинальный. С учетом предварительных расчетов конструкция будет превосходить иностранные аналоги по техническим показателям. Это безусловно импортозамещающий продукт, — объясняет Павел Менщиков.

Студент отметил, что идея и концепция стартапа были сформулированы с учетом работ ученых Курганского государственного университета.

— В ходе реализации проекта в течении одного года на один миллион рублей планируется создание юридического лица, позиционирующего себя как инжиниринговый центр с интеллектуальной собственностью в виде патентов и ноу-хау на конструкции и технологии, получение патента и освоение производства на базе лицензионного соглашения с предприятием-партнером. Планируется изготовление и испытание опытного образца, которые позволят оценить его работоспособность, технические характеристики и перспективы внедрения для промышленного производства, — рассказал Павел.

Пресс-служба КГУ сообщает, что студент планирует использовать результаты проекта в своей выпускной квалификационной работе, которая будет выполнена в формате «ВКР как стартап» в 2023 году.

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