Профессиональный праздник отмечают работники зауральских СИЗО

В Зауралье функционирует два следственных изолятора – в Кургане и Шадринске. Общий лимит учреждений составляет более 800 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Деятельность изоляторов обеспечивают 336 аттестованных сотрудников и вольнонаемных специалистов. В этом году коллективы учреждений пополнили 14 молодых сотрудников, включая выпускников ведомственных вузов ФСИН России.

Основными задачами работников СИЗО являются создание условий, исключающих возможность гражданам, содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда, а осуждённым к лишению свободы уклониться от отбывания наказания. При этом особое внимание уделяется соблюдению прав и законных интересов заключенных под стражу.Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что для выполнения этих задач в следственных изоляторах функционируют специальные службы: воспитательная, медицинская, психологическая, социальная, отделы охраны, режима и надзора, вспомогательные подразделения.

К профессиональному празднику за успехи в службе и ответственное отношение к исполняемым обязанностям 34 работника следственных изоляторов Зауралья награждены благодарностями начальника УФСИН России по Курганской области.

Историческая справка.

31 октября 1963 года Коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании следственных изоляторов как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы. В 2006 году приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний был установлен День работников СИЗО и тюрем.

Сегодня следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы предназначены для содержания подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу. Кроме того, в СИЗО отбывают уголовное наказание осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Зауральские следственные изоляторы имеют богатую историю, которая неразрывно связана с историей государства.

К началу 19 века Курган приобрёл статус города, развивалась промышленность и торговля, росла численность населения. Однако решить проблему тюрьмы долгое время не удавалось. С образованием в 1802 году Министерства юстиции было обращено внимание на улучшение материального и духовного состояния тюрем, на тюремные работы, на религиозное воспитание арестантов, а также на улучшение пищи и помещений для заключённых. Для курганской тюрьмы заказали проект, который был утверждён губернским архитектором.

Когда острог был возведён, он представлял собой деревянное строение, обнесённое высоким палисадником из заострённых брёвен. Сохранился документ от 12 сентября 1822 года на выдачу денег крестьянину Черемуховской волости Герасиму Стрельникову «за выстройку в Кургане тюремного острога». Этот день принято считать датой возникновения СИЗО Кургана.

Курганский тюремный замок был построен в 1853 году и рассчитан на 100 человек. Всего в тюрьме было 29 камер при наибольшей численности арестантов – 293, но на одну камеру приходилось более 10 человек. В 1868 году в тюрьме была выстроена Преображенская церковь, а к 1895 году между главным зданием тюрьмы и новой больницей построена часовня.

Тюремная служба в Шадринске возникла после Отечественной войны 1812 года, когда правительство спланировало разместить здесь часть пленных французов. Когда пленных отпустили, в городе стал функционировать тюремный острог.

К 1828 году было построено каменное здание для тюрьмы по улице Набережной, службу в которой несли 2 надзирателя. На начало 1828 года в остроге содержалось 20 человек.

В 1878 году Городская Дума обратилась с письмом к Пермскому губернатору о постройке нового тюремного замка на 50 человек по улице Набережной. Был создан комитет по устройству и приспособлению тюремного замка (старая тюрьма была приспособлена под тюремную больницу).К 1879 году в Шадринске построено земское арестное помещение, сегодня это старый режимный корпус. Старинные здания СИЗО-2 признаны памятниками архитектуры.

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