Программа «Земский фельдшер». В Целинной районной больнице новое пополнение

В июле в Целинную центральную районную больницу на должность фельдшера скорой медицинской помощи трудоустроились два молодых специалиста - выпускники Курганского базового медицинского колледжа: Камышлейцева Анжела и Сапрыкин Александр. Молодые люди намерены принять участие в программе «Земский фельдшер», в данный момент идет подготовка пакета документов.

«Оба очень грамотные, ответственные, энергичные, инициативные, подающие большие надежды специалисты. Ребята имеют очень хорошую теоретическую базу, которую с большим успехом применяют на практике. С первых дней работы принимают непосредственное участие в оказании медицинской помощи»,- рассказывает руководитель Целинной центральной районной больницы Сергей Вартанов.

Камышлейцева Анжела: «Сама родом из Целинного района. Намерение вернуться в район и начать трудовую деятельность было сразу. Во время учебы узнала о программе «Земский фельдшер» и это послужило дополнительным стимулом». С Анжелой приехал и ее молодой человек. Александр родом из Кургана, но тоже решил начать свою работу с первичного звена и принять участие в программе «Земский фельдшер». Ребятам выделено служебное жилье и закреплен опытный наставник, который поддерживает, подсказывает, учит применять знания на практике.

В 2021 году в рамках программы «Земский доктор» коллектив больницы пополнился молодым врачом – педиатром, а по программе «Земский фельдшер» на должность заведующего фельдшерско –акушерским пунктом – фельдшера в этом же году трудоустроилась выпускница Курганского базового медицинского колледжа.

Врач – педиатр Горячева Анна смогла устроиться в больницу после окончания Южно –Уральского государственного медицинского университета, стала участницей программы «Земский доктор» и получила благоустроенное служебное жилье. Численность детского населения района составляет 3426 человек. На участке Анны Александровны закреплено 986. Большое внимание Анна Александровна уделяет детям первого года жизни, прививает гигиенические навыки, обучает родителей правильному уходу, кормлению. «Анна Александровна всегда внимательна к детям и их родителям, очень доброжелательна и корректна к коллегам», - так характеризуют молодого врача сотрудники больницы.

Заведующая фельдшерско – акушерским пунктом Анастасия Порядина вернулась в Целинный район после окончания Курганского базового медицинского колледжа. Анастасия Викторовна также является участником программы «Земский фельдшер». Количество прикрепленного населения на фельдшерско –акушерском пункте составляет 92 человека, также молодой фельдшер обслуживает и соседний ФАП с количеством населения 612 человек. Коллеги делятся: «По характеру добрая и отзывчивая, сразу же заслужила уважение у сельского населения».

Отметим, в Целинной центральной районной больнице созданы комфортные условия для работы. За последние два года в больнице проведен капитальный ремонт хирургического отделения стационара поликлиники, отремонтировано детское поликлиническое отделение, приемный покой. Установлен фельдшерско –акушерский пункт в селе Косолапово. В настоящее время в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения завершается капитальный ремонт терапевтического отделения стационара. В автопарке уже накопилось три 3 автомобиля. Есть новый флюорограф, регистратор амбулаторный для электрографического мониторирования, две стоматологические установки.

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