Программу газификации Курганской области дополнили ещё 22 населенными пункт

«Подписали с коллегами соглашение с ПАО «Газпром» о газификации дополнительно к Программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на 2021-2025 годы еще 22 населенных пунктов. Работы по их подключению должны начать в 2026 году. Это позволит подключить к газу порядка 2000 домов, социальных объектов и объектов экономики, незапланированных ранее», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что по основной программе на 2021-2025 годы природный газ получит 131 населенный пункт, в том числе 10 городов и окружных центров, где никогда не было голубого топлива. Теперь уже более 150.

Вадим Шумков в своем телеграм-канале также сообщил, что в Кургане началось строительство новой дороги по улице Елисеева в микрорайоне Заозерный: «Как обещали, этим годом начали строить в Кургане новую дорогу по ул. Елисеева в Заозёрном. Протяжённость работ по отсыпке, переукладке сетей и укладке асфальта - более 1,6 км. По контракту срок окончания работ - конец 2023-го.

Источник фото: телеграм-канал губернатора Вадима Шумкова.