Программу газификации Курганской области дополнят ещё 22 населенными пунктами

«Планиурем подписать с коллегами соглашение с ПАО «Газпром» о газификации дополнительно к Программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на 2021-2025 годы еще 22 населенных пунктов. Работы по их подключению должны начать в 2026 году. Это позволит подключить к газу порядка 2000 домов, социальных объектов и объектов экономики, незапланированных ранее», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что по основной программе на 2021-2025 годы природный газ получит 131 населенный пункт, в том числе 10 городов и окружных центров, где никогда не было голубого топлива. Теперь уже более 150.

Вадим Шумков в своем телеграм-канале также сообщил, что в Кургане началось строительство новой дороги по улице Елисеева в микрорайоне Заозерный: "Как обещали, этим годом начали строить в Кургане новую дорогу по ул. Елисеева в Заозёрном. Протяжённость работ по отсыпке, переукладке сетей и укладке асфальта - более 1,6 км. По контракту срок окончания работ - конец 2023-го".

В рамках соглашения по газификации населённых пунктов Юргамышского округа планируется построить три газопровода:

Межпоселковый газопровод ГРС п. Юргамыш - д. Ильинка - с. Кипель с отводами на д. Пермяковка, д. Раздольная, д. Елизаветинка, д. Крутоярка, с. Горохово - д. Красикова - д. Ерохина;

Межпоселковый газопровод от с. Кипель до с. Гагарье, с. Норильное с отводами на д. Луговая, д. Падун;

Межпоселковый газопровод до с. Красный Уралец, с. Петровское, д. Долгая, д. Глубокая, с. Таловка - с. Пески, д. Вишневая, с. Скоблино, д. Камаган.

Напомним, что сейчас в рамках подписанной в конце 2020 года губернатором Вадимом Шумковым и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы идет работа по строительству нескольких газопроводов.

В настоящее время идет строительство межпоселкового газопровода ГРС «Лебяжье» - п. Лебяжье Лебяжьевского округа Курганской области.

Завершается строительство газопровода-отвода Мишкино – Юргамыш – Курган с отводом на Куртамыш.

Достроены:

газопровод межпоселковый к д. Юдино – с. Менщиково – д. Кузнецово – д. Малое Песьяново – с. Мокроусово Мокроусовкого округа;

газопровод межпоселковый с. Нагорское - п. Сосновый - д. Арсеновка - с. Глядянское с отводами на сёла Камышное, Раскатиха, Чернавское, Межборное Притобольного района, идет оформление документации.

Источник фото: телеграм-канал губернатора Вадима Шумкова.