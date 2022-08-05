Производители агротехники остались довольны «Днем Уральского поля — 2022»

Новинки своей сельхозтехники продемонстрировали производители УрФО, соседних регионов и даже соседних стран.

Почти вся представленная на выставке техника оказалась отечественного производства. Свою продукцию представили около 100 производителей из 30 регионов. На зауральском поле можно было познакомиться и увидеть в работе более 150 единиц сельхозтехники. Все участники отметили большую пользу мероприятия, ведь помимо презентации, производители, не отходя от своих видов техники, заключали долгосрочные контракты на поставку. Так, один из участников выставки, предприятие «Кургансельмаш», помимо уральского региона, активно сотрудничает с регионами южной полосы России. География поставок в России от Сахалина до Калининграда, а продукция также идет в Белоруссию и Казахстан.

«Мы привезли несколько вариантов продукции. Конечно, полнокомплектные доильные установки не привезешь из-за их параметров. Но здесь у нас представлена установка индивидуальная доильная для частных подворий, для доения от 5 до 10 коров, поилка, вакуумный и молочный насосы, молочный кран. У нас все абсолютно универсальное, подходит и на наши машины, и на импортные. В последнее время отмечается повышенный спрос как раз на эти запчасти не только курганских, но и российских сельхозтоваропроизводителей, потому что даже если машины импортные, но ремонт дешевле делать здесь с помощью наших отечественных запчастей. И наш плюс, мы полностью на российском сырье работаем, то есть, не зависим от импорта никак», - подчеркнул генеральный директор предприятия «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк.

Представители соседнего региона, Челябинской области, продемонстрировали работу уникального трактора Т-240 производства завода Уралмаш.

«Разрабатываем эту модель уже порядка 6-7 лет, это трактор с электрической трансмиссией. Дизель, генератор и четыре электродвигателя на колеса. На сегодняшний день это первая разработка в стране по электротрансмиссии тракторов. Мы, фактически, довели нашу разработку уже до серийного производства. Это уже третий вариант трансмиссии, который был нами испытан и опробован. Уже год мы проводим испытания данной конструкции на полях, пашем, сеем, совместно с челябинской Академией проводили все замеры и исследования», - поделился председатель совета директоров Уральского машиностроительного завода Анатолий Чикун.

Гости из республики Татарстан, Кузембетьевский ремонтно-механический завод, представили зерноочистительную машину для получения элитных качественных семян.

«Выполняет функции по предварительной, первичной, вторичной и окончательной очистке. То есть, зерно очищается до элитного характера. Детали для нее изготавливаются у нас на заводе, сами производим полностью с нуля. Мы работаем по всей России, у нас есть дилеры в разных районах, а также поставляем технику напрямую с завода. А на сегодняшнем мероприятии у нас уже появились новые контакты, новые заказы», - рассказал конструктор завода Рамиль Мингазов.

Челябинские гости из ТД «Тракторосервис» с гордостью представили линейку тракторов казахстанского завода Агромашхолдинг, производящего сборку тракторов Lovel, и собственную разработку.

«Представляем модельный ряд от 35 до220 лошадиных сил. Мы являемся производителем собственно трактора под брендом «Селянин», его мощность 400 лошадиных сил, с гидроподготовкой, 5-секционным распределителем. И собран полностью из отечественных комплектующих. Есть еще у нас одно направление, это зерноподготовка, все, что связано с зерном. Мы представляем продукцию завода «Полымя», республика Беларусь. Там жесткий контроль, все соответствует ГОСТам еще с советских времен», - заметил заместитель генерального директора ТД «Тракторосервис» Наиль Давыдов.

В рамках деловой программы «Дня Уральского поля -2022» состоялся форум «Зерно России через призму международной обстановки», на котором участники обсудили вопросы конкурентоспособности и логистики российского зерна на мировом и внутреннем рынке, внедрение искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения, и участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.

«Я скажу одну народную мудрость: «Пока урожай не убран, это не урожай. Это трава». Давайте организованно проведем уборку. Президент РФ поставил в этом году задачу намолотить 130 миллионов тонн зерна, что на 9 миллионов выше нормы прошлого года. Это очень высокий уровень, за всю историю Россия отметку 130 миллионов тонн проходила только дважды. Такая высокая планка требует от нас полного напряжения и сил, полной концентрации», - резюмировал Представитель Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

Закрытием выставки стали соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь». В соревновании приняли участие профессиональные спортсмены-тяжелоатлеты. Сильнейшие люди вновь сошлись на арене в преодолении следующих испытаний: кантовке покрышки весом 300 кг, переноске «чемоданов» по 100 кг, поднятии трактора «Уралец» и буксировке гусеничной ленты весом 250 кг. А победители соревнований представят регион на Всероссийском турнире, который пройдет в сентябре 2022 года.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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