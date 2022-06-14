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Прокуратура проконсультирует зауральцев по вопросам нарушения трудовых прав

«Горячая линия».

13 июня, 2022 - 12:30

В управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу с 14 по 15 июня будет работать «горячая линия».

Тем много:

-  о нарушениях трудовых прав и безработице; росте цен на продукты питания, лекарственные средства, медицинские изделия; невыплате пенсий, пособий на детей, выплат по обязательному социальному страхованию, непредставлении социальных услуг, гарантий, компенсационных и иных выплат, в том числе в рамках реализуемых Правительством Российской Федерации, региональными органам власти новых мер по поддержке населения; нарушениях в сфере потребительского и ипотечного кредитования и т.п.;

-  о нарушениях прав предпринимателей по вопросам оказания мер поддержки бизнесу в условиях санкций, участия в инвестиционной деятельности, незаконном проведении проверок контролирующими органами в период моратория;  

- обеспечения благоприятных условий пребывания в пунктах временного размещения лиц, эвакуированных на территорию Российской Федерации, оказания содействия в трудоустройстве и оформлении необходимых документов. 

В случае нарушения Ваших прав просим сообщить в управление по телефонам:        8 (343) 359-81-59, 8 (343) 371-02-78 – 14 и 15 июня 2022 г. с 10:00 час. до 16:30 час.

Пресс-служба прокуратуры Курганской области.

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13 июня, 2022 - 12:30

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