Прокуратура заставила мэрию Кургана восстановить автобусный маршрут до кладбища

На Зайковское кладбище, самом большом в черте Кургана, длительное время было практически невозможно попасть на общественном транспорте: традиционный автобусный маршрут № 32 был отменен, а на маршруте № 2 оставался лишь один автобус, и съездить туда-обратно на нём было нереально, особенно учитывая наступившие холода. Люди были вынуждены платить за такси.

По обращению граждан прокурор города провел проверку исполнения требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Кургана.

Установлено, что транспортное обслуживание на маршрутах № 22 «ул. Криволапова – ТЛЦ «Ярмарка на Омской» - Продбаза», № 32 «1 мкр. – Зайковское кладбище» длительное время надлежащим образом не организовано, организации - перевозчики по указанным маршрутам деятельность по перевозке пассажиров и багажа не осуществляют. Указанные обстоятельство послужили поводом для направления прокуратурой города в суд административного искового заявления.

В результате рассмотрения суд удовлетворил требования прокурора в полном обьеме, на администрацию города возложена обязанность организовать транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 22 «ул. Криволапова – ТЛЦ «Ярмарка на Омской» - Продбаза», № 32 «1 микрорайон – Зайковское кладбище».

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