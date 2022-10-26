Промышленным предприятиям Курганской области компенсируют часть затрат по кредитам

Промышленные предприятия Курганской области 28 октября могут подать заявку на грант, предназначенный для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. Прием заявок проводит Агентство технологического развития Курганской области.

«Кредиты на пополнение оборотных средств помогают развиваться предприятиям. На полученные средства можно расширить материально-техническую базу, выплачивать заработную плату сотрудникам, занятым в процессе производства. Это способствует расширению производства и увеличению числа рабочих мест», - отметил руководитель структурного подразделения «Центр развития бизнеса Курганской области» фонда «Агентство технологического развития» Андрей Халиков.

К участию приглашаются промышленные предприятия, зарегистрированные в Курганской области и осуществляющие деятельность в регионе не менее двух лет.

С помощью гранта курганские предприятия могут компенсировать до 90% от фактически уплаченных процентов по кредитному договору, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов. Грант предоставляется в виде целевого финансирования на безвозмездной и безвозвратной основе.

Совокупный объем финансовой поддержки на одно предприятие не может превышать 50 миллионов рублей.

Отметим, что с августа 2022 года данной поддержкой воспользовались 5 ведущих предприятий региона.

Информацию по всем вопросам можно получить по телефону: 8-800-250-47-31, а также на сайтах: invest45.ru, atr45.ru.

Фото Николая Пушилина.

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