Проспект Маршала Голикова в Кургане закроют на месяц

В Кургане участок проспекта Маршала Голикова закроют с 9:00 часов 12 октября до 12 ноября.

По информации компании «Водный Союз», уже завтра бригады цеха канализации приступают к устранению аварии на самотечном коллекторе диаметром 1000 мм в Заозерном, в районе торгового центра «Ежевика». Поскольку канализационный трубопровод пересекает под землей все полосы движения, для его ремонта необходимо полностью закрыть проспект Маршала Голикова от дома № 8а во второмм микрорайоне до улицы Мостостроителей. При этом сама улица Мостостроителей останется проезжей, уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Администрация города Кургана обращается к водителям с просьбой заранее продумывать альтернативные маршруты объезда ремонтируемой территории. Схема объезда будет размещена на карте объездов ремонтируемых участков дорог на официальном сайте МО город Курган по ссылке.

Будет изменено движение автобусов. По информации Транспортного управления, автобусы будут двигаться по следующим маршрутам:

– №№ 17, 33, 36, 371, 403 – ул. Мостостроителей, ул. Алексеева, Мальцева, пр. Голикова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– № 37 – ул. Мальцева, Дубынина, Мостостроителей и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– №№ 301, 309, 311, 331, 388, 391 – ул. Мостостроителей, Фарафонова, Мальцева, пр. Голикова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– № 316 – ул. Мальцева, пр. Голикова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– № 366 – пр. Голикова, ул. Мальцева, Дубынина, Мостостроителей и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Посадка-высадка пассажиров осуществляется на всех существующих остановочных пунктах.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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