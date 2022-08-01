Психолог ИК-7 УФСИН России по Курганской области Галина Ларина: «Семья важна для каждого»

К 30-летию психологической службы ФСИН России интервью со специалистом, который более 20 лет помогает осужденным восстанавливать и поддерживать родственные связи.

В 2000 году школьный учитель физики и математики Галина Ларина устроилась на должность психолога в Юргамышскую воспитательную колонию (ЮВК). В начале службы она прошла курс профессиональной переподготовки. В 2007 году Галина Анатольевна стала победителем регионального этапа конкурса «Лучший психолог УИС» со своим проектом «Организация работы с родственниками несовершеннолетних осужденных».

– Галина Анатольевна, как вы перестраивались на работу с осужденными?

– Прежде всего, решила для себя, что буду видеть в них не осужденных, не преступников, а людей со своими плюсами и минусами. Главное в общении – взаимное уважение. Самым сложным при переходе из учителей в психологи для меня была перестройка на отсроченный результат. В школе эффективность труда можно измерить быстро: беру пачку тетрадей и проверяю с осознанием того, что это и мои оценки. А результат работы психолога становится заметен через долгое время. Зато в этой роли я помогаю решать более глубокие проблемы, которые оказывают воздействие на всю жизнь человека.

– Какое направление было самым значимым в работе с подростками?

– В период службы в ЮВК я еще не раз убедилась, насколько важна семья для каждого. Если удавалось восстановить связь с близкими, подросткам сразу становилось легче, они как будто «оживали», у них появлялся интерес и стимул к жизни.

Например, поступил к нам юноша из детского дома. Он не знал родителей, но у него были братья и сестры в других детдомах, с которыми он не был знаком. Я с ним работала целый год, убеждала, чтобы попробовал им написать. Администрация детского учреждения даже помогла нам найти контакты. Он написал и получил первые ответы, а затем продолжил переписку. Как он изменился, даже внешне! Из угрюмого потерянного мальчика он стал оптимистичным и интересующимся всем вокруг.

Но это только один пример. Работа с подростками и их родителями была массовой и отлаженной. Мы проводили опросы ребят об их родственниках, анкетирование родителей на длительных свиданиях, анализировали данные, и, если требовалось, организовывали коррекционную работу с обеими сторонами. До сих пор храню письма мам и бабушек, которые пришли к необходимости восстановления связей с детьми и внуками или решили поменять что-то в отношениях с ребенком.

В 2013 году ЮВК была расформирована, а в сентябре 2015 года на ее территории открылась женская исправительная колония для впервые осужденных. Галина Ларина продолжила службу, а затем перешла на должность вольнонаемного психолога. Для выстраивания работы с другим контингентом специалист активно занималась самообразованием, изучала научную литературу и ведомственные методические рекомендации.

– Галина Анатольевна, опыт работы с подростками помог или помешал вашей деятельности в женской колонии?

– В какой-то мере с женщинами оказалось проще: у них есть потребность выговориться, они менее замкнутые, быстрее идут на контакт, – рассказывает Галина Ларина. – Но и для них вопрос поддержания связей с родственниками является ключевым. Поэтому прежний опыт пригодился.

– Услуги психолога пользуются популярностью в колонии?

– Да, осужденные часто обращаются за помощью к сотрудникам нашей службы. Но не у всех есть понимание, что такое психолог и каковы его функции. Кто-то скажет: «К психологу не пойду, я что, больная?» Кто-то придет и попросит таблетки от бессонницы. Но с большинством осужденных контакт устанавливаем еще в отряде карантина, затем отслеживаем период адаптации, а далее они уже обращаются к нам сами.

– Какие основные профессиональные цели вы себе ставите?

– Прежде всего облегчить адаптацию осужденной к условиям исправительной колонии. Затем, если нужно, помочь в восстановлении и поддержании связи с родными. Нередко связи разрушаются: родственники не хотят общаться с человеком, преступившим закон и находящимся в местах лишения свободы. Еще одна цель – добиться осознания осужденной ответственности за совершенное преступление, чтобы она сделала правильные выводы из своего прошлого и начала исправляться. К осознанию приходят не все. Например, женщину якобы попросили передать пакет от одного человека другому. Она просьбу выполнила и оказалась на долгие годы в колонии за распространение наркотиков. При этом совершенно искренне считает себя невиновной. На вопрос «кто виноват?» осужденные чаще всего ответят: плохая компания, алкоголь, родители, которые уделяли мало внимания.

– С какими проблемами женщины приходят к вам?

– Назову наиболее распространенные: дети отказываются от родителей, родственники прекращают общаться, женщину лишают родительских прав, опекуны не дают согласия на общение ребенка с матерью, муж решает развестись. Случаев много, они разные, и почти все проходят через психологическую службу. Есть женщины, планирующие вернуться к своим сожителям, которые ранее напивались, оскорбляли и били их и детей. Пытаемся достучаться до осужденных, предотвратить новый виток страданий и правонарушений.

– В каких случаях ваша работа максимально эффективна?

– Основное условие – чтобы клиент был заинтересован в результате, хотел что-то поменять. Приведу пример. У нас отбывала наказание женщина за убийство мужа. Но она совершенно не помнила, как совершила преступление. Так сработал механизм самозащиты: иногда из памяти вытесняются слишком травмирующие события. Осужденной было очень тяжело. Ей важно было знать, действительно ли она виновата. Я посоветовала ей записывать все воспоминания и мысли. Она усердно работала над собой полтора года. Исписала несколько тетрадей, приходила ко мне на консультации. Я помогала ей, формулируя вопросы в нужном направлении. Постепенно женщина приблизилась к теме отношений с мужем. А затем вспомнила и преступление: ссора с супругом произошла в состоянии опьянения. Она ударила его и столкнула в подпол. От того, что она вспомнила этот эпизод, ей стало морально легче. Кстати, женщины, совершившие преступление в пьяном виде, говорят, что спиртное – это табу на всю жизнь. К таким выводам они приходят самостоятельно, мы лишь помогаем им. Когда верная мысль у клиента рождается изнутри – это самое ценное. От такой работы я чувствую удовлетворение.

– Легко ли женщины смиряются с длительными сроками наказания?

– Как правило, это происходит еще в следственном изоляторе. А уже в колонии многие начинают понимать, что оказались здесь не зря. Некоторые осужденные буквально благодарны суду и исправительному учреждению за изоляцию от «друзей», от веществ, которые вызывают сильную зависимость и приводят к моральной и физической гибели. Это осознание бывает особенно глубоким, когда они узнают, что многих приятелей уже нет в живых.

– Женщины способны самостоятельно справиться с зависимостью? Изоляции достаточно для этого?

– Нужна более глубокая работа, чтобы человек понимал истоки проблемы. Но в большинстве женщины сами хотят разобраться с вредными привычками и заболеваниями. С нарко- и алкозависимыми мы работаем по ведомственной программе социально-психологической работы. Сейчас ведем группу для больных наркоманией, следующий курс организуем для алкозависимых. Как я уже говорила, участники лично заинтересованы в результате, поэтому занятия проходят с максимальной активностью.

– Какие методы вы считаете наиболее эффективными в работе с осужденными женщинами?

– Чаще всего применяю индивидуальное консультирование и коррекцию. Это очень эффективно, хотя и энергозатратно для обеих сторон. После дня консультаций я становлюсь «выжатым лимоном». Люблю применять и арт-терапию. Для женской аудитории она дает хороший эффект.

– Были ли случаи, когда профессиональных знаний не хватало?

– Конечно. Психологу вообще надо постоянно учиться, расширять свой кругозор, знакомиться с современными методами работы.

– Как вы восстанавливаетесь после работы?

– Как и большинство моих коллег, я все судьбы пропускаю через себя. По этой причине у психологов быстро наступает выгорание. Но надо уметь переключаться. Дома я только жена, мама, бабушка. Профессиональные вопросы и проблемы оставляю на рабочем месте. Излишнего «самокопания» сознательно избегаю. Стараюсь использовать выходные для отдыха. Душу лечит наша зауральская природа. Постоянно выезжаем с мужем в лес на прогулку, летом – за грибами и ягодами. И если для кого-то сбор «даров леса» – это скука и необходимость, то для меня это воодушевление, перезагрузка, наполнение энергией. По натуре я всегда была и остаюсь оптимистичной и жизнерадостной. Поддерживаю себя в таком состоянии – оно позволяет быть полезной многим людям, которые нуждаются в моей помощи.

Сегодня Галине Анатольевне исполняется 60 лет. Руководство и коллектив УФСИН России по Курганской области поздравляет профессионала психологической службы с юбилеем. Здоровья Вам, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов!

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области

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