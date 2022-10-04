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Психолог из Курганской области участвует в финале федерального конкурса в Москве

За звание лучшего в своей профессии борются победители региональных этапов конкурса.

4 октября, 2022 - 15:30

Педагог-психолог Глядянской средней школы Притобольного муниципального округа Анна Борчанинова участвует в финале Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2022», который проходит в эти дни в Москве.

Анна Борчанинова считает, что задача взрослых – родителей, педагогов, специалистов – не оградить ребенка от жизни, стремясь создать ему максимально комфортную, защищённую и удобную среду, а научить его самостоятельно правильно вести себя в разных жизненных ситуациях, порою сложных, адекватно реагировать на возникающие угрозы, а в конечном итоге  - стать успешным и счастливым человеком.

За звание лучшего в своей профессии борются победители региональных этапов конкурса. Им предстоит показать свое мастерство в 15 номинациях, в числе которых «Лучшая самопрезентация», «Лучшее блиц-интервью», «Верность профессии», «Мастерство педагога-психолога в работе с детьми дошкольного возраста», «Мастерство педагога-психолога в работе с родителями» и другие.

 Завершится конкурс 5 октября торжественным объявлением победителя, призёров и лауреатов во Дворце творчества детей и молодёжи имени Аркадия Гайдара в Москве.

 

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4 октября, 2022 - 15:30

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