Путин считает, что Россия должна добиться технологического суверенитета

В День знаний, 1 сентября, в Калининграде Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Глава государства в ходе «открытого урока» напомнил, что биотехнологии являются одним из самых перспективных направлений исследований. «У нас программа есть до 2030 года, и дай бог памяти, где-то 120 млрд рублей предусмотрено на эту программу. Вот вы были в «Курчатнике» - это только один из трех центров, которые мы создали в этой области», - добавил он.

Президент указал на важность решения задач, связанных с фундаментальной и прикладной наукой, и использования этих решений в российской промышленности, науке, фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.

Россия должна быть лидером по ключевым направлениям в науке и добиться технологического суверенитета. "Мы сами должны развивать внутри страны такие ключевые направления развития и быть не догоняющими, не ориентироваться только на то, что мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности", - сказал Путин.

«Есть вещи, которые являются важнейшими для развития страны. Это генетика, цифровые технологии, биоинженерия, большие данные", - добавил он.

Глава государства подчеркнул важность ранней профессиональной ориентации и заверил, что в стране будет продолжаться работа над тем, чтобы у детей и подростков была возможность узнать больше о разных профессиях. «Ранняя профессиональная ориентация - это одна из целей, к которым мы стремимся. Чем раньше, тем лучше", - подчеркнул он. В связи с этим в стране развивается система конкурсов, которая нацелена на выявление талантливой молодежи.

Также Владимир Путин назвал очень важной поддержку российских военных - участников специальной военной операции на Украине со стороны общества, молодых людей. «Ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают, они должны понимать, за что они отдают свои жизни. Это чрезвычайно важные вещи. За Россию и за людей, которые в Донбассе живут», - сказал он. В связи с этим в школах по поручению президента будут еженедельно проводиться уроки правильных ценностей.

Источник информации: Сайт Экспертного клуба

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