Путёвки на санаторно-курортное лечение в этом году получат около тысячи зауральцев с ОВЗ

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в этом году получат около тысячи зауральцев с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в прямом эфире в Центре управления регионом рассказал Управляющий Отделением СФР по Курганской области Вадим Шумков.

«Санатории, которые можно посетить, находятся в разных уголках страны: Курганская область, Челябинская, Тюменская, Краснодарский край и другие регионы», - отметил управляющий ОСФР по Курганской области.

Санаторно-курортное лечение входит в набор социальных услуг, который может предоставляться в двух видах: в натуральном и в денежном эквиваленте. На данный момент полный денежный эквивалент соцуслуг составляет 1469 рублей 74 копейки в месяц. Выбирая этот вид, гражданин не может претендовать на получение различных медикаментов, путевок в санаторий и прочего. «Зауральцы, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг, либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства. Такая нагрузка для семейного бюджета может оказаться непосильной», - подчеркнул Вадим Шумков.

Если человек выбирает НСУ в натуральном виде, то он может рассчитывать на полный набор соцуслуг:

- обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецепту врача, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов;

- при наличии медицинских показаний предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а так же междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Таким образом, если гражданин сделал выбор в пользу денежной компенсации НСУ и убедился, что он был неправильным, то восстановить право на получение НСУ возможно только после подачи заявления в Социальный фонд, МФЦ, через личный кабинет гражданина на официальном сайте, либо через портал Госуслуг. Это необходимо сделать не позднее 1 октября текущего года. После этого право на получение НСУ в натуральном виде будет восстановлено только с 1 января года, следующим за годом подачи заявления.

Фото с сайта freepik.com

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