Пять курганских предприятий принимают участие в военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022»

Курганскую область на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022» представляют пять предприятий оборонно-промышленного комплекса. Инвестиционное агентство Курганской области помогло с организацией выезда одного из курганских экспортёров.

Военно-техническими партнёрами России являются более 100 стран, поэтому форум «АРМИЯ-2022» позволяет познакомиться с ВПК России и иностранных государств, а также расширить географию партнёров за рубежом.

На базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» проходит демонстрация возможностей вооружения, военной и специальной техники. В показе примет участие курганская роботизированная БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машину-робота совместно создали предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» ПАО «Курганский машиностроительный завод» и АО «ВНИИ «Сигнал». На демонстрационном показе управление БМП-3 «Синица» будет осуществляться дистанционно.

На форуме свои индивидуальные стенды представляют известные в регионе предприятия: НПО «Курганприбор», Вездеходы «Бурлак», НПФ «Технотранс», Специальное конструкторское бюро машиностроения и ПАО «Курганмашзавод». Оборонно-промышленный комплекс Курганской области каждый раз пользуется спросом среди военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны.

Сверхпроходимые вездеходы «Бурлак» представлены в этом году в четырех модификациях: с буровой установкой, с краном манипулятором и прицепом, с медицинским модулем, а также представлена грузо-пассажирская версия.

«Наши вездеходы успешно работают в Арктике и Антарктиде, прошли испытания в рядах МЧС России. «Бурлак» — это полностью отечественная разработка, вездеходы собираются на производстве в Кургане, — сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.

С его слов, поездка на форум организована при содействии Центра поддержки экспорта Курганской области. Благодаря господдержке предприятию помогли оплатить аренду выставочных площадей.

Военно-технический форум «АРМИЯ-2022» проходит с 15 по 21 августа. В этом году на выставке представлено более 28000 экспонатов от 1500 участников.

По информации Инвестиционного агентства Курганской области.

Фото предоставлены предприятиями Курганской области.

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