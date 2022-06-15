Пять предложений зауральской молодёжи вошли в ТОП-1000 идей федерального проекта «Лига будущего»

Молодёжь Курганской области — лидер по количеству инициатив, поданных в рамках федерального проекта «Лига будущего». Такую информацию озвучили в департаменте образования и науки региона.

Во время креативных сессий по генерации и проработке идей социально-экономического развития страны зауральские студенты представили 339 инициатив по решению экологических проблем, обучению молодых людей «бытовой грамотности», навыкам оказания первой помощи, организации досуга сельской молодёжи.

В рамках проекта «Лига будущего» от разных регионов поступило более 10 тысяч инициатив.

Как рассказала начальник отдела по молодёжной политике и дополнительному образованию Департамента образования и науки Наталья Шемякина, всю весну наши студенты участвовали в креативных сессиях, с ними работали 69 модераторов.

- В итоге пять предложений зауральской молодёжи вошли в ТОП-1000 лучших идей федерального проекта, они будут участвовать в онлайн-отборах, которые пройдут 15-17 июня, - отметила Наталья Шемякина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.