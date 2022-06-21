Пятеро курганцев отправятся на всероссийский Музыкальный образовательный форум Aguteens в Сочи

На горном Курорте Красная Поляна с 1 по 11 июля состоится III Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Пятеро талантливых детей и подростков из Кургана представят регион на уникальном по масштабу образовательном мероприятии. Юные курганцы будут учиться вокалу у Ларисы Долиной, пройдут по подиуму в рамках профессионального показа мод бренда Orby и выступят на одной сцене со звёздами российской эстрады — Леонидом и Николаем Агутиным, Владимиром Пресняковым, Пелагеей, Ириной Дубцовой, ЮлианнойКарауловой, Jony и многими другими.

В рамках мероприятия участники будут развивать навыки по нескольким направлениям: музыкальному, танцевальному, актерскому, фэшн, тележурналистике. На форуме участники также смогут обучаться на двух новых треках: «Продюсирование и продвижение», «Предпринимательство в шоу-бизнесе».

Дети-участники форума со всей страны получат новые знания и опыт под руководством ведущих представителей индустрии. Педагоги – популярные артисты, музыканты, актёры, хореографы, эксперты из мира моды, телеведущие, продюсеры и музыкальные редакторы – передадут опыт, поделятся экспертизой в сфере вокала, музыки, танцев, фэшн-индустрии, актерского мастерства и продвижения личного бренда артиста. Форум – это возможность продемонстрировать свои способности перед ведущими музыкальными редакторами страны и продюсерами. В преподавательском составе форума, среди прочих: Лариса Долина, Стас Ярушин, Тутта Ларсен, ЮлианнаКараулова и Этери Бериашвили.

Завершит событие уникальный для детского мероприятия по своему размаху гала-концерт с участием Леонида Агутина, Николая Агутина, Ларисы Долиной, Владимира Преснякова, СосоПавлиашвили, Пелагеи, Ирины Дубцовой, Natan, группы «Пицца», ЮлианныКарауловой, Александра Шоуа, Jony, Кирилла Скрипника и других звёзд российской эстрады, на котором дети выступят на одной сцене со своими кумирами.

По информации пресс-службы музыкального образовательного форума Леонида Агутина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.