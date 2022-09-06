Рабочий визит Вадима Шумкова в Варгаши. Итоги

В светлых и уютных классах и актовом зале Варгашинской школы искусств совсем скоро зазвучат детские голоса. Здесь подходит к завершению первый с 1968 года капитальный ремонт. Строители завершают внутренние работы, а фасад здания украсит яркий рисунок. Ход работ по ремонту социальных и инфраструктурных объектов, которые в этом году приводят в порядок в п. Варгаши губернатор Вадим Шумков оценил в ходе рабочего выезда в муниципальное образование 6 сентября.

Близится к завершению капитальный ремонт и в районной библиотеке. Помимо обновления помещений, библиотеку оснастят новым оборудованием и мебелью. Она будет работать по типу «модельной». Это значит, что у взрослых и юных читателей будет возможность не только познакомиться с интересной литературой, но и появится гораздо больше возможностей для воплощения творческих идей, проведения обучающих мероприятий.

Преобразится и детско-юношеский центр. Он располагается в здании бывшего детсада рядом со зданием отремонтированной школы. На приведение в порядок учреждения дополнительного образования планировалось выделить 20 млн рублей. По итогам выезда Вадим Шумков поручил предусмотреть еще 5 млн рублей на благоустройство территории. Также глава региона поставил задачу своему заместителю по социальной политике Ларисе Кокориной, директору департамента образования и науки Андрею Кочерову и главе района Валерию Яковлеву совместно проработать вопрос наполнения благоустраиваемой территории, а также программ, по которым будет работать детско-юношеский центр, чтобы предусмотреть для этого необходимое оборудование.

Также глава региона оценил ход ремонта культурного центра «Современник» и дорожные ремонты — в этом году в Варгашах идут масштабные работы по асфальтированию улиц Первомайская и Кирова.

- Когда у нас заканчивается ремонт объекта, предназначенного для детей, впечатления всегда очень хорошие, - подчеркнул Вадим Шумков. - Очень красивая отделка и внутренний ремонт в школе искусств. Очень хорошо делается библиотека. Полагаю, буквально считанные недели, и все будет завершено. Сейчас выходим на два новых объекта, очень значимых для райцентра и для района. Это Центр культуры «Современник». Мы выделили 25 млн рублей для того, чтобы привести этот объект в порядок. И детский юношеский центр, он рядом со школой, которую мы отремонтировали год назад.

Глава региона отметил, что совместно с администрацией района за последние три года уже отремонтированы многие объекты социальной сферы не только в посёлке Варгаши, но и в сёлах:

- Я могу только на память называть объекты, предыдущие годы – это обе средние школы, больница и поликлиника, образовательный центр, детский сад в самих Варгашах, практически вся опорная дорожная сеть приведена в порядок. Не только восстанавливаем дороги, которые достались от советской власти, но и строим новые. Строятся новые канализационные очистные — очень серьезные деньги для Курганской области, тем более для Варгашинского района. Отремонтированы школа и детский сад в Пичугино, школа в Лихачах, школа, амбулатория и Дом культуры в Мостовском и там же дороги. Школа, амбулатория и Дом культуры в Шастово, школа в Верхнесуерском. И сейчас уже готовятся объекты на ремонт 2024-2025 годов.

Со своим заместителем по экономической политике Владимиром Архиповым и главой района Валерием Яковлевым губернатор также обсудил вопросы развития экономики, в том числе строительства второй очереди индустриального парка и новых предприятий на уже введенных в строй, обеспеченных сетями площадях, сообщает пресс-служба главы региона.

«В Варгашинском индустриальном парке идет строительство нового производства, которое заложили весной. Коллеги говорят, что уже 60% конструкций для этого завода изготовлено, и зимой-осенью начнется монтаж. Подписываем соглашение еще с одной компанией еще на одну площадку, еще на один завод. Завершаем проектирование строительства площадки второго этапа индустриального парка. В нашем понимании там должно быть в общей массе до десятка небольших промышленных производств», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале по итогам выезда.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.