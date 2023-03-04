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Рабочий выходной Вадима Шумкова посвящен благоустройству Кургана

В центре внимания замена коммуникаций.

4 марта, 2023 - 18:12

Магистральная улица Коли Мяготина, самый центр города. Длительное время состояние ее было далеко от установленных нормативов. Но делать дорогу, не поменяв сети, смысла тоже не имело.  Внизу, под дорогой, на глубине до 5 метров в ряде мест вместо труб коммунальных магистралей оставалась одна ржавчина.

"В прошлом году начали полную замену всех сетей тремя участками общей протяженностью 2,7 км. В этом году завершаем. А в сезон начинаем делать дорогу. Исходя из ее состояния, по-сути, почти придется строить заново.Комплексно, с заменой сетей и дорожного полотна будет отремонтировано почти 3 км улицы до ул. Ипподромной", - поделился планами в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

Также будут  сделаны новые тротуары и несколько десятков междворовых проездов. Отремонтированы фасады многоквартирных домов.

"Предложим жителям прилегающих домов совместно позаниматься и их дворами. Там, где они откликнутся, - поддержим. На все виды указанных работ будет направлено более 500 млн рублей", - написал глава региона.

Следующая улица, которую ждет комплексная модернизация с заменой сетей, ремонтом дорог и тротуаров, - ул. Дзержинского, под которой находится проваливающийся канализационный коллектор, другие аварийные сети.

"Начнем также в этом году. Завершим в следующем. Объём капвложений также значительный. Попросил коллег из городской администрации, которая является основным заказчиком этих работ, постараться максимально планировать их проведение с учетом проводимого масштабного ремонта мостов, чтобы не остановить движение", - отметил Вадим Шумков.

 После схода льда начнутся работы по расчистке русла Тобола. Контракт на сумму почти 100 млн рублей. Предполагается проводить чистку двумя земснарядами одновременно, с разных сторон.   
 
"Еще в этом году в плане провести замену сетей горячего водоснабжения по второй части улицы Максима Горького - за улицей Блюхера. Также будет проведена масштабная замена аварийного участка магистральных подающих сетей горячего водоснабжения по ул. Правды. Общий объём капитальных вложений только по этим двум проектам - почти полмиллиарда рублей", - пишет губернатор.
 
До конца квартала также будет заключен контракт на капитальный ремонт Арбинского водозабора. Сумма капитальных вложений здесь  порядка 1,7 млрд рублей.
4 марта, 2023 - 18:12

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