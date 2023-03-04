Рабочий выходной Вадима Шумкова посвящен благоустройству Кургана

Также будут сделаны новые тротуары и несколько десятков междворовых проездов. Отремонтированы фасады многоквартирных домов.

"В прошлом году начали полную замену всех сетей тремя участками общей протяженностью 2,7 км. В этом году завершаем. А в сезон начинаем делать дорогу. Исходя из ее состояния, по-сути, почти придется строить заново.Комплексно, с заменой сетей и дорожного полотна будет отремонтировано почти 3 км улицы до ул. Ипподромной", - поделился планами в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

"Предложим жителям прилегающих домов совместно позаниматься и их дворами. Там, где они откликнутся, - поддержим. На все виды указанных работ будет направлено более 500 млн рублей", - написал глава региона.

Следующая улица, которую ждет комплексная модернизация с заменой сетей, ремонтом дорог и тротуаров, - ул. Дзержинского, под которой находится проваливающийся канализационный коллектор, другие аварийные сети.

"Начнем также в этом году. Завершим в следующем. Объём капвложений также значительный. Попросил коллег из городской администрации, которая является основным заказчиком этих работ, постараться максимально планировать их проведение с учетом проводимого масштабного ремонта мостов, чтобы не остановить движение", - отметил Вадим Шумков.

После схода льда начнутся работы по расчистке русла Тобола. Контракт на сумму почти 100 млн рублей. Предполагается проводить чистку двумя земснарядами одновременно, с разных сторон.

"Еще в этом году в плане провести замену сетей горячего водоснабжения по второй части улицы Максима Горького - за улицей Блюхера. Также будет проведена масштабная замена аварийного участка магистральных подающих сетей горячего водоснабжения по ул. Правды. Общий объём капитальных вложений только по этим двум проектам - почти полмиллиарда рублей", - пишет губернатор.

До конца квартала также будет заключен контракт на капитальный ремонт Арбинского водозабора. Сумма капитальных вложений здесь порядка 1,7 млрд рублей.