Рабочий выходной Вадима Шумкова посвящен благоустройству Кургана

Магистральная улица Коли Мяготина, самый центр города. Длительное время состояние ее было далеко от установленных нормативов. Но делать дорогу, не поменяв сети, смысла тоже не имело. Внизу, под дорогой, на глубине до 5 метров в ряде мест вместо труб коммунальных магистралей оставалась одна ржавчина.
"В прошлом году начали полную замену всех сетей тремя участками общей протяженностью 2,7 км. В этом году завершаем. А в сезон начинаем делать дорогу. Исходя из ее состояния, по-сути, почти придется строить заново.Комплексно, с заменой сетей и дорожного полотна будет отремонтировано почти 3 км улицы до ул. Ипподромной", - поделился планами в своем телеграм-канале Вадим Шумков.
Также будут сделаны новые тротуары и несколько десятков междворовых проездов. Отремонтированы фасады многоквартирных домов.
Следующая улица, которую ждет комплексная модернизация с заменой сетей, ремонтом дорог и тротуаров, - ул. Дзержинского, под которой находится проваливающийся канализационный коллектор, другие аварийные сети.
"Начнем также в этом году. Завершим в следующем. Объём капвложений также значительный. Попросил коллег из городской администрации, которая является основным заказчиком этих работ, постараться максимально планировать их проведение с учетом проводимого масштабного ремонта мостов, чтобы не остановить движение", - отметил Вадим Шумков.
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