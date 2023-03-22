Работникам культуры в Кургане вручили награды от местных властей

Накануне в Кургане состоялась ежегодная церемония вручения наград работникам муниципальной культуры. С наступающим профессиональным праздником участников церемонии поздравила глава Кургана Елена Ситникова.

«Ежедневно вы организуете досуг и отдых курганцев, ни один общегородской праздник не обходится без вашего участия. Благодаря вам жизнь нашего города и жителей становится ярче, светлее и интереснее, - сообщила участникам торжества глава города.

Во время речи главы города в зале находились работники культурно-досуговых учреждений, музеев и библиотек, руководители и преподаватели детских музыкальных школ, школ искусств, художники, руководители народных творческих коллективов, участники любительских объединений, художественной самодеятельности.

Некоторым из них власти города вручили почетные грамоты и благодарственные письма от главы и администрации города. Однако еще более достойные получили благодарности от губернатора области, региональной думы и управления культуры.

На церемонии отмечали и вклад в местную культуру волонтеров, чья деятельность и проекты имеют самые разнообразные направления: патриотическое воспитание, сохранение национальных традиций, и развитие благотворительной деятельности.

В итоге победителями ежегодного городского конкурса «Волонтёр культуры» стали 25 человек.

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