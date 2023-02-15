Работники курганского предприятия «Далур» надели «умные каски»

«Умные каски» - это система позиционирования персонала. Она позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы.

АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») внедрило эту систему одним из первых. Техническим партнером при реализации инновационного проекта выступило ПАО «Ростелеком».

- Госкорпорация «Росатом» вступила в движение Vision Zero - «Нулевой травматизм». Одна из наших корпоративных ценностей - «Безопасность». Главная цель внедрения умных касок на предприятии — повышение уровня безопасности сотрудников. Система позволяет удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве и наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников во время работы, - сообщил «Новому миру» генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров,

Комплект «Умная каска» включает несколько электронных модулей с набором специальных датчиков: устройство позиционирования GPS/ГЛОНАСС, GSM-модуль, гироскоп и акселерометр. Система фиксирует, надета ли каска, передает диспетчеру сигнал в случае падения работника или получения удара, контролирует местонахождение людей на открытых площадках и в помещениях, а также с точностью до секунды определяет время пребывания персонала в опасной зоне.

- Также система может оповестить рабочего об опасном сближении с объектом. В случае ЧП с помощью тревожной кнопки, расположенной на каске, рабочий может в любой момент позвать на помощь, - добавила Татьяна Манцурова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома».

Фото сайта telecomdaily.ru.

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