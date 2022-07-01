Работники лесного хозяйства Курганской области поборются за 100-тысячный грант

По поручению губернатора Вадима Шумкова в Курганской области проведут грантовый конкурс.

Победителей определят в пяти номинациях: «Лесовод», «Руководитель лесопожарных формирований и подразделений», «Водитель лесопожарной техники», «Лесничий» и «Инженер». Каждый из них получит гран в 100 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе главы региона.

Как отметил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков, все помнят, какой сложной для всех, кто связан со сферой лесного хозяйства, пожаротушения была эта весна. «Мы привлекли все силы и средства, чтобы справится с огнём и минимизировать ущерб лесам, сохранить жизни и здоровье людей. И решение губернатора о поощрении наших лучших сотрудников считаю абсолютно оправданным. Для нас это дополнительная возможность сказать им «Спасибо», - сказал Станислав Носков.

Приём заявок осуществляется с 1 по 20 июля 2022 года по адресу: 640002, город Курган, улица Володарского, 65, строение 1, и в электронном виде в формате PDF по адресу электронной почты: prirodresurs@kurganobl.ru.

Подробнее с условиями конкурса можно будет ознакомиться на сайте департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.

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