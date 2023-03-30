Работники школьных столовых Кургана сдали кулинарный экзамен

Предприятие «Комбинат питания» проводит обучение работников школьных столовых города Кургана, стремящихся повысить свою квалификацию. Данный курс предусматривает подготовку поваров третьего-четвёртого разрядов в течение трёх месяцев.

Как рассказал директор Комбината питания Александр Мишкарев, аттестация работников школьных столовых, как правило, проводится дважды в год, весной и осенью. Обучение организовано бригадным методом и построено так, чтобы овладение практическими навыками шло без отрыва от производства под руководством опытного наставника. Будущие повара изучают технические процессы приготовления пищи, технологию приготовления блюд из школьного меню.

Особый интерес во время обучения вызывали творческие задания. Так, выполняя задание об изучении происхождения привычных блюд, слушательницы курса узнали о «пролетарском» происхождении любимого многими салата «Селедка под шубой». В процессе выполнения одного из домашних заданий работники школьных столовых самостоятельно составляли технологические карты блюд, которые готовили к праздничному столу для своих близких.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, для успешной сдачи экзамена нужно было представить безупречную готовку 2-х блюд из школьного меню 2-х «фирменных» блюд на свободную тему. Помимо вкусовых качеств работники школьных столовых уделили внимание внешней привлекательности блюд, оригинально их оформив. С заданиями все справились на отлично.

Фото Леонида Архипова с сайта администрации города Кургана.

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