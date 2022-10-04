Работники учреждений культуры Зауралья собрали гуманитарную помощь

Спальные мешки, теплые вещи и продукты питания с длительным сроком хранения - около тонны груза собрали работники Курганского театра драмы, колледжа культуры и музыкального колледжа, областных библиотек, музеев и Курганского областного Дома народного творчества.

«Помогаем кто чем может: кто-то вяжет шапки и согревающие пояса, кто-то перечисляет деньги, покупает снаряжение и т.д. Мы и дальше будем собирать такие посылки для наших ребят, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Все вместе мы сможем приблизить такой желанный мир!», - отметила заместитель директора Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова, генеральный директор Ассоциации поддержки библиотечно-информационной деятельности Мария Колчеданцева.

В Кургане гуманитарная помощь без выходных принимается по двум адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Здесь пункты работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Также помощь можно принести в центры социального обслуживания в других городах и селах области. Адреса и телефоны – по ссылке: https://sz.gov45.ru/struktura/.

«Сейчас очень хочется поддержать наших ребят, которые без раздумий и сомнений героически пошли защищать нашу Родину. Мы со своей стороны сделаем все для их поддержки и чтобы они ни в чем не нуждались», - подчеркнул артист Курганского театра драмы Владимир Рахманов.

Желающие помочь финансово - могут перевести средства на специальный счёт.

Номер расчетного счета: 40603 810 4 3200 4000017

Корреспондентский счет: 30101 810 1 0000 0000650

Валюта счета: RUR

БИК: 043735650

Наименование банка: ПАО Сбербанк

ИНН: 4501028290

Наименование получателя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"

Место обслуживания: Курган

Наименование платежа: пожертвование

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