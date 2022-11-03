Работники ушедших западных компаний рассказали, как изменились их доходы

У половины уволенных сотрудников западных компаний в России на новом месте выросли зарплаты. Уровень безработицы на историческом минимуме.

Аналитики сервиса Зарплата.ру опросили 2200 бывших и нынешних сотрудников международных компаний. Результаты социологического исследования были опубликованы в издании «Комсомольская правда».

Основные из них:

— 78% опрошенных, которым пришлось уволиться, уже нашли новую работу.

— 51% опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше, чем у прежнего работодателя.

— 34% респондентов продолжают трудиться в своей международной компании.

«В начале года заявления о намерениях уйти с российского рынка звучали от многих западных игроков, — комментирует гендиректор ВНИИ Труда Дмитрий Платыгин. —Но по факту большинство заняло выжидательную позицию. Тех, кто полностью свернул деятельность в России, не так много. При этом ушедшие бренды старались сохранить в глазах сотрудников образ ответственного работодателя, постепенно высвобождая работников и зачастую с хорошими компенсациями, что может говорить об их надежде на возвращение».

Эксперты отмечают: многие иностранцы уходили с нашего рынка с большой неохотой.

«Терять производство рядом с ресурсами и рынком сбыта – это как самому себе руку-ногу отпилить», — говорит заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

Бывшие работодатели помогли 36% сотрудников с последующим трудоустройством, отметили в издании «Комсомольская правда».

«Они плотно с ними взаимодействовали, разворачивая консультационные пункты, предлагая работникам имеющиеся вакансии,— объясняет Дмитрий Платыгин. – Эта деятельность ведется и сейчас. Ее цель — заранее помочь людям с поиском новой работы, сделать плавным их переход из компании в компанию».

Напомним, накануне в Курганской области был зафиксирован исторический минимум уровня безработицы – 0,9%. По данным Росстата на конец августа текущего года, в России уровень безработицы составил 3,8%.

«Сейчас безработица — на историческом минимуме, а спрос на сотрудников остается довольно высоким, — говорит Марина Москвина, управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства Российского союза промышленников и предпринимателей.— Поэтому и работники, трудившиеся в иностранных компаниях, даже если компания ушла с рынка, трудоустраиваются довольно легко и во многих случаях — с повышением в зарплате. К тому же, в крупных корпорациях годами выстраивалась система отбора и обучения кадров. Естественно, такие работники востребованы и могут рассчитывать на прибавку при смене работы»

Фото с сайта https://pfr.gov.ru/

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